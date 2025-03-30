ФОТО. Красавица! Ведущая Шахтёр-TV зажгла в коротких шортах
Юлия Палько – одна из самых красивых украинских футбольных журналисток
Юлия Палько снова привлекает внимание, появившись на черно-белом фото в мини-шортах, которые подчеркивают её стройную фигуру.
Ведущая «Шахтёр-TV» вновь доказала свою безупречную элегантность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка очень красива и украшает своим присутствием множество матчей «горняков».
Юлия транслирует на своей странице в Instagram свою любовь к футболу, и показывает, что спокойно могла бы занять нишу модели или инфлюенсерки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ниже украинского голкипера находятся всего три футболиста
«Атлетико» может заработать серьезные деньги на трансфере Хулиана Альвареса