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30 марта 2025, 04:37 |
540
0

ФОТО. Красавица! Ведущая Шахтёр-TV зажгла в коротких шортах

Юлия Палько – одна из самых красивых украинских футбольных журналисток

30 марта 2025, 04:37 |
540
0
ФОТО. Красавица! Ведущая Шахтёр-TV зажгла в коротких шортах
Instagram. Юлия Палько

Юлия Палько снова привлекает внимание, появившись на черно-белом фото в мини-шортах, которые подчеркивают её стройную фигуру.

Ведущая «Шахтёр-TV» вновь доказала свою безупречную элегантность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка очень красива и украшает своим присутствием множество матчей «горняков».

Юлия транслирует на своей странице в Instagram свою любовь к футболу, и показывает, что спокойно могла бы занять нишу модели или инфлюенсерки.

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фото Шахтер Донецк lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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