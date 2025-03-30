ФОТО. Красавица! Ведущая Шахтёр-TV зажгла в коротких шортах

Юлия Палько снова привлекает внимание, появившись на черно-белом фото в мини-шортах, которые подчеркивают её стройную фигуру.

Ведущая «Шахтёр-TV» вновь доказала свою безупречную элегантность.

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Девушка очень красива и украшает своим присутствием множество матчей «горняков».

Юлия транслирует на своей странице в Instagram свою любовь к футболу, и показывает, что спокойно могла бы занять нишу модели или инфлюенсерки.