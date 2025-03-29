ВИДЕО. Счет равный. Беллингем забил в ворота Леганеса

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

На 47-й минуте английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сравнял счет. Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом