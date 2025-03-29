Испания29 марта 2025, 23:13 |
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ВИДЕО. Счет равный. Беллингем забил в ворота Леганеса
Английский полузащитник сравнял счет в матче
29 марта 2025, 23:13 |
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В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.
На 47-й минуте английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сравнял счет. Счет на табло – 2:2.
❗️ ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом
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