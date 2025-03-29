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  4. ВИДЕО. Счет равный. Беллингем забил в ворота Леганеса
Испания
29 марта 2025, 23:13 |
145
0

ВИДЕО. Счет равный. Беллингем забил в ворота Леганеса

Английский полузащитник сравнял счет в матче

29 марта 2025, 23:13 |
145
0
ВИДЕО. Счет равный. Беллингем забил в ворота Леганеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

На 47-й минуте английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сравнял счет. Счет на табло – 2:2.

❗️ ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом

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Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Джуд Беллингем
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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