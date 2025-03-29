В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

На 33-й минуте счет открыл Гарсия, на 41-й минуте Дани Раба также поразил ворота «Реала». Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом