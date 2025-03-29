Испания29 марта 2025, 22:45 | Обновлено 29 марта 2025, 22:56
456
2
ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом
Украинский голкипер не смог спасти свою команду от пропущенных мячей
29 марта 2025, 22:45 | Обновлено 29 марта 2025, 22:56
456
2
В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.
На 33-й минуте счет открыл Гарсия, на 41-й минуте Дани Раба также поразил ворота «Реала». Счет на табло – 1:2.
❗️ ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 марта 2025, 00:43 1
Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку
Футбол | 29 марта 2025, 17:27 113
Команда Марино Пушича продолжает погоню за «Динамо» и «Александрией»
Бокс | 29.03.2025, 00:42
Футбол | 29.03.2025, 22:26
Футбол | 29.03.2025, 00:23
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Нет телеги ! В Х скиньте
Таке враження, що Луніна тупо зливають (під Куртуа) - захисту похєру все!!!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.03.2025, 17:31 11
27.03.2025, 22:25 2
28.03.2025, 20:22 7
29.03.2025, 07:25 3
27.03.2025, 16:23
29.03.2025, 01:40
29.03.2025, 07:47 19
28.03.2025, 11:18 2