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Испания
29 марта 2025, 22:45 | Обновлено 29 марта 2025, 22:56
456
2

ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом

Украинский голкипер не смог спасти свою команду от пропущенных мячей

29 марта 2025, 22:45 | Обновлено 29 марта 2025, 22:56
456
2
ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

На 33-й минуте счет открыл Гарсия, на 41-й минуте Дани Раба также поразил ворота «Реала». Счет на табло – 1:2.

❗️ ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Battersea
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0
Dfkbvj
Таке враження, що Луніна тупо зливають (під Куртуа) - захисту похєру все!!!
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0
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