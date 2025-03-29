Испания29 марта 2025, 22:39 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
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ВИДЕО. Как Мбаппе вывел Реал вперед в матче с Леганесом
Французский страйкер реализовал пенальти
29 марта 2025, 22:39 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
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В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.
На 32-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти и вывел «Реал» вперед. Счет на табло – 1:0.
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