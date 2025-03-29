Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Мбаппе вывел Реал вперед в матче с Леганесом
Испания
29 марта 2025, 22:39 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
97
0

ВИДЕО. Как Мбаппе вывел Реал вперед в матче с Леганесом

Французский страйкер реализовал пенальти

29 марта 2025, 22:39 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
97
0
ВИДЕО. Как Мбаппе вывел Реал вперед в матче с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

На 32-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти и вывел «Реал» вперед. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе вывел Реал вперед в матче с Леганесом

По теме:
Реал – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Без сухого матча. Как Лунин дважды пропустил в матче с Леганесом
Впервые с 2022 года Атлетико провел 3 матча Ла Лиги подряд без побед
Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес видео голов и обзор Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Футбол | 29 марта 2025, 01:40 0
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси

Каталонцы рассчитывают летом подписать Хулиана Альвареса

Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Футбол | 29 марта 2025, 22:13 3
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду
Экс-бек Динамо назвал войну «ситуацией», повторив российскую пропаганду

Горан Попов считает, что спорт вне политики…

Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бокс | 29.03.2025, 09:29
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Футбол | 29.03.2025, 17:27
Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Футбол | 29.03.2025, 04:30
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем