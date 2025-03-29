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29.03.2025 19:30 – FT 1 : 0
Штутгарт
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Германия
29 марта 2025, 21:29 | Обновлено 29 марта 2025, 21:30
143
0

С голом Гетце. Айнтрахт дома одолел Штутгарт

Состоялся матч 27-го тура Бундеслиги

29 марта 2025, 21:29 | Обновлено 29 марта 2025, 21:30
143
0
С голом Гетце. Айнтрахт дома одолел Штутгарт
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Гетце

В субботу, 29 марта, состоялся матч 27-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Штутгартом».

Встречу принимал Дойче Банк Парк в Франкфурте.

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Хозяева поля добыли победу благодаря забитому голу Марио Гетце. Стоит отметить, что с 57-й минуты «Штутгарт» играл вдесятером: красную карточку получил Аль-Дахиль.

После этого матча «Айнтрахт» с 48 баллами расположился на 3-м месте, а «Штутгарт» с 37 баллами – на 10-м.

Бундеслига. 27-й тур

Айнтрахт – Штутгарт – 1:0

Гол: Гетце, 70

Удаление: Аль-Дахиль, 70

Фото матча:

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Марио Гетце удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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