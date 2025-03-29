С голом Гетце. Айнтрахт дома одолел Штутгарт
Состоялся матч 27-го тура Бундеслиги
В субботу, 29 марта, состоялся матч 27-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Штутгартом».
Встречу принимал Дойче Банк Парк в Франкфурте.
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Хозяева поля добыли победу благодаря забитому голу Марио Гетце. Стоит отметить, что с 57-й минуты «Штутгарт» играл вдесятером: красную карточку получил Аль-Дахиль.
После этого матча «Айнтрахт» с 48 баллами расположился на 3-м месте, а «Штутгарт» с 37 баллами – на 10-м.
Бундеслига. 27-й тур
Айнтрахт – Штутгарт – 1:0
Гол: Гетце, 70
Удаление: Аль-Дахиль, 70
Фото матча:
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