С голом Гетце. Айнтрахт дома одолел Штутгарт

В субботу, 29 марта, состоялся матч 27-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Штутгартом».

Встречу принимал Дойче Банк Парк в Франкфурте.

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Хозяева поля добыли победу благодаря забитому голу Марио Гетце. Стоит отметить, что с 57-й минуты «Штутгарт» играл вдесятером: красную карточку получил Аль-Дахиль.

После этого матча «Айнтрахт» с 48 баллами расположился на 3-м месте, а «Штутгарт» с 37 баллами – на 10-м.

Бундеслига. 27-й тур

Айнтрахт – Штутгарт – 1:0

Гол: Гетце, 70

Удаление: Аль-Дахиль, 70

Фото матча: