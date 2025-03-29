Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Леганесом

В субботу, 29 марта, пройдет матч 29-го тура ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу примет Сантьяго Бернбеу в Мадриде.

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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Реал» – «Леганес»: