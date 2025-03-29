Испания29 марта 2025, 20:16 |
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Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Леганесом
Матч 29-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
29 марта 2025, 20:16 |
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В субботу, 29 марта, пройдет матч 29-го тура ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».
Встречу примет Сантьяго Бернбеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Реал» – «Леганес»:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2025
🆚 @CDLeganes
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/9tX3AL9gVw
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