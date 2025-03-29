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  4. Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Леганесом
Испания
29 марта 2025, 20:16 |
515
0

Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Леганесом

Матч 29-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

29 марта 2025, 20:16 |
515
0
Лунин в старте. Известен стартовый состав Реала на матч с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 29 марта, пройдет матч 29-го тура ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу примет Сантьяго Бернбеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Реал» – «Леганес»:

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Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес Реал - Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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