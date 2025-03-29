Гонка бомбардиров УПЛ. Форвард Динамо увеличил отрыв

Форвард Динамо Владислав Ванат забил гол в матче чемпионата Украины против Руха (2:0) и оформил свой 13-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.

Ведущий бомбардир киевлян увеличил отрыв от всех ближайших преследователей, которые закончили очередной тур без забитых голов.

Ванат на три точных удара опережает хавбека Шахтера Георгий Судакова, вингера Полесья Алексея Гуцуляка и форварда Александрии Александра Филиппова, у которых по 10 голов.

Девять мячей у полузащитника Шахтера Артема Бондаренко.