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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 15:58 | Обновлено 29 марта 2025, 16:04
670
0

ВИДЕО. Прыгнул выше всех. Шахтер открыл счет в игре с Оболонью

Забитым мячом на 22-й минуте отличился Эгиналду

29 марта 2025, 15:58 | Обновлено 29 марта 2025, 16:04
670
0
ВИДЕО. Прыгнул выше всех. Шахтер открыл счет в игре с Оболонью
ФК Шахтер. Эгиналду

В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

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На 22-й минуте поединка «горнякам» удалось открыть счет встречи – забитым мячом на 22-й минуте отметился бразильский нападающий Эгиналду, который прыгнул выше всех защитников киевлян и головой отправил мяч в ворота.

ВИДЕО. Шахтер открыл счет в игре с Оболонью

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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