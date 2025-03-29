ВИДЕО. Прыгнул выше всех. Шахтер открыл счет в игре с Оболонью

В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте поединка «горнякам» удалось открыть счет встречи – забитым мячом на 22-й минуте отметился бразильский нападающий Эгиналду, который прыгнул выше всех защитников киевлян и головой отправил мяч в ворота.

ВИДЕО. Шахтер открыл счет в игре с Оболонью