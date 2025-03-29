Украина. Премьер лига29 марта 2025, 15:58 | Обновлено 29 марта 2025, 16:04
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ВИДЕО. Прыгнул выше всех. Шахтер открыл счет в игре с Оболонью
Забитым мячом на 22-й минуте отличился Эгиналду
29 марта 2025, 15:58 | Обновлено 29 марта 2025, 16:04
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В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.
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На 22-й минуте поединка «горнякам» удалось открыть счет встречи – забитым мячом на 22-й минуте отметился бразильский нападающий Эгиналду, который прыгнул выше всех защитников киевлян и головой отправил мяч в ворота.
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