ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ
Евгений Смирный поразил ворота «аистов» в 22 туре УПЛ
В субботу, 29 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией». Встреча проходит на стадионе «Левый Берег» Киевской области.
Счет во встрече довольно быстро открыли подопечные Руслана Ротаня. Евгений Смирный головой в центре штрафной пробил в ближний угол в завершение подачи углового с правого фланга от Никиты Кравченко – без шансов для голкипера «аистов».
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В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Левый Берег» находится на 11 строчке с 22 пунктами после 20 игр.
ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ.
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