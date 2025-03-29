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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 13:29 | Обновлено 29 марта 2025, 13:36
205
0

ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ

Евгений Смирный поразил ворота «аистов» в 22 туре УПЛ

29 марта 2025, 13:29 | Обновлено 29 марта 2025, 13:36
205
0
ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ
ФК Александрия. Евгений Смирный

В субботу, 29 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией». Встреча проходит на стадионе «Левый Берег» Киевской области.

Счет во встрече довольно быстро открыли подопечные Руслана Ротаня. Евгений Смирный головой в центре штрафной пробил в ближний угол в завершение подачи углового с правого фланга от Никиты Кравченко – без шансов для голкипера «аистов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Левый Берег» находится на 11 строчке с 22 пунктами после 20 игр.

ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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