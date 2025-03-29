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  4. КОБИН: «Очень плохой первый тайм. Ничья с Вересом – закономерна»
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 13:11 |
89
0

КОБИН: «Очень плохой первый тайм. Ничья с Вересом – закономерна»

Тренер пообщался с журналистами после матча 22 тура УПЛ

29 марта 2025, 13:11 |
89
0
КОБИН: «Очень плохой первый тайм. Ничья с Вересом – закономерна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями от ничейной игры своей команды против «Вереса» (0:0) в 22 туре Украинской Премьер-лиги.

«Если брать последние результаты Вереса и наши результаты – наверное, где-то результат закономерен. Возможно, небольшое преимущество было по моментам у команды соперника. Что я хочу отметить у своей команды – это очень плохой первый тайм.

Мы плохо вошли в игру. Спишем это на молодежь, у которой не получился 1-й тайм. На второй тайм получились сконцентрированнее, навязали больше агрессии, выровняли игру, но до голевых моментов не доводили. Счет по игре. Хочу только поздравить свою команду с хорошим вторым таймом.

Все понимают, что мы омолодили команду. Сейчас средний возраст команды достаточно небольшой, и, конечно, ребятам не хватает опыта. Это и результаты показывают: мы одну игру выигрываем, потом у нас где-то невнятный или один тайм, или вообще игра невнятная. Нужно становиться более стабильными.

Я им в этом плане пытаюсь помочь, но все равно мы понимаем, что молодежи нужно время для того, чтобы они стали стабильными, стали игроками определенного уровня», – сказал Кобин.

Ранее свое мнение по поводу игры против «Ингульца» высказал главный тренер «Вереса» Олег Шандрук.

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Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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