Топ-клуб может увести бразильца у Шахтера. Его оценивают в 30 миллионов
За Луисом Гильерме из «Вест Хэма» следит «Атлетико» Мадрид
Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским вингером лондонского «Вест Хэма» Луисом Гильерме, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, молотобойцы готовы продать 19-летнего футболиста лишь за 30 миллионов евро и зимой отклонили предложение от донецкого «Шахтера» в размере 15 миллионов. Ранее сообщалось, что летом «Шахтер» снова приложит усилия, чтобы подписать юного таланта.
В сезоне 2024/25 Луис Гильерме провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Шеннона Бриггса
Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца