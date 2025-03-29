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  4. Топ-клуб может увести бразильца у Шахтера. Его оценивают в 30 миллионов
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 12:38 |
1110
1

Топ-клуб может увести бразильца у Шахтера. Его оценивают в 30 миллионов

За Луисом Гильерме из «Вест Хэма» следит «Атлетико» Мадрид

29 марта 2025, 12:38 |
1110
1
Топ-клуб может увести бразильца у Шахтера. Его оценивают в 30 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским вингером лондонского «Вест Хэма» Луисом Гильерме, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, молотобойцы готовы продать 19-летнего футболиста лишь за 30 миллионов евро и зимой отклонили предложение от донецкого «Шахтера» в размере 15 миллионов. Ранее сообщалось, что летом «Шахтер» снова приложит усилия, чтобы подписать юного таланта.

В сезоне 2024/25 Луис Гильерме провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Луис Гильерме Вест Хэм Атлетико Мадрид Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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ivankondrat96
Вест Хем за Гільєрме 23 мільйони заплатив. Тож хоче ще й підзаробити
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