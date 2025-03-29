Топ-клуб может увести бразильца у Шахтера. Его оценивают в 30 миллионов

Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским вингером лондонского «Вест Хэма» Луисом Гильерме, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, молотобойцы готовы продать 19-летнего футболиста лишь за 30 миллионов евро и зимой отклонили предложение от донецкого «Шахтера» в размере 15 миллионов. Ранее сообщалось, что летом «Шахтер» снова приложит усилия, чтобы подписать юного таланта.

В сезоне 2024/25 Луис Гильерме провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.