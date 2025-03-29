Игрок сборной Украины объяснил, почему считается перспективным футболистом

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился мнением о своем становлении, а также ответил, почему считается перспективным:

–– Тебе всего 22, а ты уже один из самых перспективных футболистов Украины. Как считаешь, благодаря каким чертам характера, ситуациям, людям ты добился такого успеха?

– Я уверен: то, к чему я пришел на этом этапе своей жизни – это сочетание нескольких факторов. Прежде всего, упорный труд. С детства я знал, что без ежедневной работы над собой невозможно добиться высокого уровня в футболе. Умение отдаваться игре на 100%, работать над своими слабыми местами и не бояться ни вызовов, ни поражений – вот что помогло мне расти.

Второй фактор – ментальность. Я всегда нацелен на развитие и не останавливаюсь на достигнутом. Когда сам признаешь себя самым лучшим – ты уже не растешь. Понимаю, что есть много аспектов, которые нужно усовершенствовать, и именно это мотивирует меня работать еще больше.

Кроме того, огромную роль сыграли люди вокруг меня. Это семья, которая поддерживала меня с первых шагов в футболе даже в самые тяжелые моменты. Это тренеры, которые верили в меня, давали шанс, помогали стать тем, кем я являюсь сейчас. И, конечно, это партнеры по команде – без них я бы не достиг этого уровня. Футбол – это командный спорт, и даже самый лучший игрок ничего не сделает без коллектива.

Еще один важный фактор – это вызовы, сделавшие меня сильнее. Война, постоянные трудности, необходимость адаптироваться к новым условиям – это помогло сформировать мой характер. Я понял, что нужно ценить каждый миг, каждый матч, потому что никогда не знаешь, что будет завтра, – считает Судаков.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи. Ориентировочная стоимость Судакова составляет 32 млн евро.