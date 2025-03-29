Людмила Киченок сыграет в одиночном разряде после трехлетней паузы

Украинская теннисистка Людмила Киченок примет участие в грунтовом турнире WTA 500, который стартует в Чарльстоне, США.

В первом раунде квалификации 29 марта украинка сыграет против Ирины Шиманович (WTA 231).

Для победительницы Открытого чемпионата США 2024 года в парном разряде это будет первый одиночный матч за три года. Свой последний матч в одиночке Людмила также провела на корте Чарльстона, после чего полностью сосредоточилась на парном теннисе.

На сегодняшний день Людмила Киченок в live-рейтинге WTA (парный разряд) входит в топ-10 и занимает восьмое место.