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WTA
29 марта 2025, 03:20 | Обновлено 29 марта 2025, 12:01
485
2

Людмила Киченок сыграет в одиночном разряде после трехлетней паузы

Украинская теннисистка решила вернуться в одиночный теннис

29 марта 2025, 03:20 | Обновлено 29 марта 2025, 12:01
485
2
Людмила Киченок сыграет в одиночном разряде после трехлетней паузы
gorod.dp.ua. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок примет участие в грунтовом турнире WTA 500, который стартует в Чарльстоне, США.

В первом раунде квалификации 29 марта украинка сыграет против Ирины Шиманович (WTA 231).

Для победительницы Открытого чемпионата США 2024 года в парном разряде это будет первый одиночный матч за три года. Свой последний матч в одиночке Людмила также провела на корте Чарльстона, после чего полностью сосредоточилась на парном теннисе.

На сегодняшний день Людмила Киченок в live-рейтинге WTA (парный разряд) входит в топ-10 и занимает восьмое место.

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WTA Чарльстон Людмила Киченок Ирина Шиманович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Falko
Дали Wild card на п'ятисотку? У Люди ж ні рейтингу, нічого.
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