ФОТО. Судаков рекомендует: ТОП-4 книги от полузащитника Шахтера
Георгий Судаков делится списком своих любимых книг
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков назвал ТОП-4 книги, которые он может порекомендовать каждому.
«Список любимых книг Георгия Судакова @sudakov_11 - это настоящий мастрид!», – пишет Instagram-аккаунт Readeat.
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В этот список вошли следующие книги: «Лжец на кушетке» (Ирвин Ялом), «Медвежий угол» (Фредрик Бакман), «Последний поезд до Лондона» (Мег Уєйт Клейтон), «Игры, в которые играют люди» (Эрик Берн).
«Крутая подборка, молодец», – похвалил Георгия один из фолловеров.
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