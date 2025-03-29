ФОТО. Судаков рекомендует: ТОП-4 книги от полузащитника Шахтера

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков назвал ТОП-4 книги, которые он может порекомендовать каждому.

«Список любимых книг Георгия Судакова @sudakov_11 - это настоящий мастрид!», – пишет Instagram-аккаунт Readeat.

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В этот список вошли следующие книги: «Лжец на кушетке» (Ирвин Ялом), «Медвежий угол» (Фредрик Бакман), «Последний поезд до Лондона» (Мег Уєйт Клейтон), «Игры, в которые играют люди» (Эрик Берн).

«Крутая подборка, молодец», – похвалил Георгия один из фолловеров.