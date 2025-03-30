Украина. Премьер лига30 марта 2025, 06:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Черноморец
30 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ
30 марта 2025, 06:30 |
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В воскресенье, 30 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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