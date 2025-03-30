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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 06:30 |
54
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Черноморец

30 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ

30 марта 2025, 06:30 |
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 30 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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