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28 марта 2025, 17:26 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 марта 2025, 17:26 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 28 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Байер – Бохум

Ggbet 1.28 – 6.63 – 12.40

21:45 Страсбург – Лион

Ggbet 2.83 – 3.77 – 2.53

22:15 Жил Висенте – Бенфика

Ggbet 8.70 – 4.95 – 1.36

ТЕННИС

21:00 Новак Джокович – Григор Димитров

Ggbet 1.28 – 4.06

КИБЕРСПОРТ

21:30 Team Spirit – NaVi

Ggbet 1.43 – 2.91

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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