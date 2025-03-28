Другие новости28 марта 2025, 17:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 марта 2025, 17:26 |
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В пятницу, 28 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Байер – Бохум
21:45 Страсбург – Лион
22:15 Жил Висенте – Бенфика
ТЕННИС
21:00 Новак Джокович – Григор Димитров
КИБЕРСПОРТ
21:30 Team Spirit – NaVi
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