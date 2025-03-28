ВИДЕО. Крушинский вывел вперед Полесье в матче с ЛНЗ
Лишь во втором тайме болельщики увидели взятие ворот
В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».
В первом тайме команды продемонстрировали много борьбы, но голов не забивали. Стоит отметить момент Чоботенко, который отправил мяч в сетку рукой после подачи углового.
Во втором тайме игроки «Полесья» завладели инициативой и на 53-й минуте открыли счет. Подачу с углового замкнул Богдан Крушинский.
ВИДЕО. Крушинский вывел вперед Полесье в матче с ЛНЗ
Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта
ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:1 (идет второй тайм)
Гол: Крушинский, 53
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