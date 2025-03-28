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  4. ВИДЕО. Крушинский вывел вперед Полесье в матче с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 17:01 | Обновлено 28 марта 2025, 17:55
487
0

ВИДЕО. Крушинский вывел вперед Полесье в матче с ЛНЗ

Лишь во втором тайме болельщики увидели взятие ворот

28 марта 2025, 17:01 | Обновлено 28 марта 2025, 17:55
487
0
ВИДЕО. Крушинский вывел вперед Полесье в матче с ЛНЗ
ФК Полесье. Борис Крушинский

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

В первом тайме команды продемонстрировали много борьбы, но голов не забивали. Стоит отметить момент Чоботенко, который отправил мяч в сетку рукой после подачи углового.

Во втором тайме игроки «Полесья» завладели инициативой и на 53-й минуте открыли счет. Подачу с углового замкнул Богдан Крушинский.

ВИДЕО. Крушинский вывел вперед Полесье в матче с ЛНЗ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта

ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:1 (идет второй тайм)

Гол: Крушинский, 53

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье Борис Крушинский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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