Реал принял официальное решение по участию Куртуа в следующем матче

В субботу, 29 марта, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Леганес».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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В официальную заявку мадридского «Реала» на этот поединок не попал бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Таким образом, скорее всего, защищать ворота королевского клуба в матче против «Леганеса» будет украинец Андрей Лунин.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв «на ноль».