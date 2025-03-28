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  4. Реал принял официальное решение по участию Куртуа в следующем матче
Испания
28 марта 2025, 16:30 |
1548
0

Реал принял официальное решение по участию Куртуа в следующем матче

Бельгийский вратарь не попал в заявку на игру с «Леганесом»

28 марта 2025, 16:30 |
1548
0
Реал принял официальное решение по участию Куртуа в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В субботу, 29 марта, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Леганес».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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В официальную заявку мадридского «Реала» на этот поединок не попал бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Таким образом, скорее всего, защищать ворота королевского клуба в матче против «Леганеса» будет украинец Андрей Лунин.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв «на ноль».

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Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Реал - Леганес заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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