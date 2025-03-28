Реал принял официальное решение по участию Куртуа в следующем матче
Бельгийский вратарь не попал в заявку на игру с «Леганесом»
В субботу, 29 марта, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Леганес».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В официальную заявку мадридского «Реала» на этот поединок не попал бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Таким образом, скорее всего, защищать ворота королевского клуба в матче против «Леганеса» будет украинец Андрей Лунин.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв «на ноль».
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 28, 2025
🆚 @CDLeganes pic.twitter.com/dD6hPMPHDk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Адриан Муту вспомнил свой период карьеры в лондонском клубе
Доривал Жуниор не оправдал ожиданий