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Испания
28 марта 2025, 16:18 | Обновлено 28 марта 2025, 16:33
465
1

Анчелотти рассказал о состоянии Куртуа и подтвердил статус Лунина

Тибо вернется к работе через несколько дней

28 марта 2025, 16:18 | Обновлено 28 марта 2025, 16:33
465
1
Анчелотти рассказал о состоянии Куртуа и подтвердил статус Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь Реала Тибо Куртуа вернулся из сборной Бельгии с травмой и пропустит ближайший матч чемпионата Испании, однако долгосрочных проблем у кипера нет.

«У Куртуа незначительное повреждение. Он вернется к полноценной работе через несколько дней. И мы ожидаем, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся до первого матча с Арсеналом в Лиге чемпионов», – сказал тренер мадридцев Карло Анчелотти, подтвердив возвращение в ворота Андрея Лунина.

В субботу вечером Реал сыграет в Ла Лиге против Леганеса.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Artem_Ponomar
чекаємо черговий якісний матч від Луніна
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