Испания28 марта 2025, 16:18 | Обновлено 28 марта 2025, 16:33
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Анчелотти рассказал о состоянии Куртуа и подтвердил статус Лунина
Тибо вернется к работе через несколько дней
28 марта 2025, 16:18 | Обновлено 28 марта 2025, 16:33
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Вратарь Реала Тибо Куртуа вернулся из сборной Бельгии с травмой и пропустит ближайший матч чемпионата Испании, однако долгосрочных проблем у кипера нет.
«У Куртуа незначительное повреждение. Он вернется к полноценной работе через несколько дней. И мы ожидаем, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся до первого матча с Арсеналом в Лиге чемпионов», – сказал тренер мадридцев Карло Анчелотти, подтвердив возвращение в ворота Андрея Лунина.
В субботу вечером Реал сыграет в Ла Лиге против Леганеса.
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