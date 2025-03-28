Анчелотти рассказал о состоянии Куртуа и подтвердил статус Лунина

Вратарь Реала Тибо Куртуа вернулся из сборной Бельгии с травмой и пропустит ближайший матч чемпионата Испании, однако долгосрочных проблем у кипера нет.

«У Куртуа незначительное повреждение. Он вернется к полноценной работе через несколько дней. И мы ожидаем, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся до первого матча с Арсеналом в Лиге чемпионов», – сказал тренер мадридцев Карло Анчелотти, подтвердив возвращение в ворота Андрея Лунина.

В субботу вечером Реал сыграет в Ла Лиге против Леганеса.