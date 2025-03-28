ФОТО. Футболист сборной Украины принял участие в фотосете. Милота

Роксана, жена футболиста Руслана Малиновского, поделилась нежными кадрами с беременной фотосессии.

Супруги во второй раз готовятся стать родителями и с нетерпением ждут пополнения в семье.

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Роксана позировала в блестящем боди с легкой накидкой, а Руслан дополнил кадр стильным костюмом.

Малиновский стал отцом в 2019 году, когда родилась дочь Оливия.

Их история любви началась в 2012 году, а в 2016-м они поженились.