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28 марта 2025, 15:54 |
506
0

ФОТО. Футболист сборной Украины принял участие в фотосете. Милота

Руслан и Роксана Малиновские готовятся к рождению второго ребенка

28 марта 2025, 15:54 |
506
0
ФОТО. Футболист сборной Украины принял участие в фотосете. Милота
Instagram. Роксана и Руслан Малиновские

Роксана, жена футболиста Руслана Малиновского, поделилась нежными кадрами с беременной фотосессии.

Супруги во второй раз готовятся стать родителями и с нетерпением ждут пополнения в семье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Роксана позировала в блестящем боди с легкой накидкой, а Руслан дополнил кадр стильным костюмом.

Малиновский стал отцом в 2019 году, когда родилась дочь Оливия.

Их история любви началась в 2012 году, а в 2016-м они поженились.

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фото lifestyle Руслан Малиновский Роксана Малиновская рождение ребенка сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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