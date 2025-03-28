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28 марта 2025, 15:31 | Обновлено 28 марта 2025, 15:54
1220
5

ФОТО. Зубков продолжает лайкать свою экс-жену. Откровенные кадры без белья

Анна Зубкова опубликовала соблазнительный фотосет

28 марта 2025, 15:31 | Обновлено 28 марта 2025, 15:54
1220
5
ФОТО. Зубков продолжает лайкать свою экс-жену. Откровенные кадры без белья
Instagram. Анна Зубкова

Анна Зубкова, бывшая жена футболиста Александра Зубкова, снова привлекла внимание поклонников.

Она опубликовала в соцсетях серию смелых фото, позируя в центре Парижа в белоснежном платье без белья.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её откровенный образ вызвал восхищение подписчиков, среди которых и известные персоны: Александра Зубкова, Дарью Бондарь (Савину), Анастасию Коноплю, Карину Чоботенко и других.

Анна и Александр поженились в 2019 году, а в 2021-м стали родителями. Однако их брак распался, и несколько месяцев назад она подала на развод, обвинив футболиста в измене.

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фото lifestyle Анна Зубкова Александр Зубков
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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vm1967
Парижані, мабуть, думали, що це якась повія тусить на полюванні без ліцензії на ці послуги
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+1
Перець
если жопа шире плеч то зачем ее беречь
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0
Ron Noiill
Куколд бл для днонєцкіх шаХраїв не вперше підбирати повій після гравців Динамо , але таке робити.
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0
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Gargantua81
жалеет он ее, наверное. колхозницу эту
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0
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