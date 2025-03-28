ФОТО. Зубков продолжает лайкать свою экс-жену. Откровенные кадры без белья

Анна Зубкова, бывшая жена футболиста Александра Зубкова, снова привлекла внимание поклонников.

Она опубликовала в соцсетях серию смелых фото, позируя в центре Парижа в белоснежном платье без белья.

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Её откровенный образ вызвал восхищение подписчиков, среди которых и известные персоны: Александра Зубкова, Дарью Бондарь (Савину), Анастасию Коноплю, Карину Чоботенко и других.

Анна и Александр поженились в 2019 году, а в 2021-м стали родителями. Однако их брак распался, и несколько месяцев назад она подала на развод, обвинив футболиста в измене.