Динамо U-19 победило Рух U-19 и вышло на первое место в чемпионате

28 марта в матче 22-го тура молодежного чемпионата Украины встречались львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Гости преобладали на протяжении всей игры, но воплотить это преимущество в результат удалось лишь во втором тайме.

На 51-й минуте Редушко воспользовался ошибкой соперника в центре поля, перехватил мяч и прорвался в штрафную площадку хозяев. Там он прострелил на Кремчанина, который открыл счет в матче.

Удвоить преимущество удалось лишь на 83-й минуте. Озимай нашел передачей Саленко, а тот, войдя в штрафную, пробил мимо голкипера.

Однако это не гарантировало «динамовцам» легкой концовки, ведь на 87-й минуте Кирикович один гол отыграл. В итоге - 2:1 в пользу «Динамо».

Чемпионат U19. 22-й тур

Рух – Динамо – 1:2 (0:0)

Рух: 1. Клименко - 4. Дяк, 3. Баршак, 6. Ясинский, 2. Калинец - 5. Муха (76. Слива, 89), 8. Микляш (7. Джурабаев, 69), 17. Мужиловский (75. Панькивский, 89), 11. Денисов - 77. Кирикович, 20. Дорош (9. Бондарь, 76).

Динамо: 71. Суркис - 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 26. Губенко - 23. Озимай, 18. Саленко (25. Люсин, 86), 8. Белый (6. Пеикришвили, 71), 7. Кремчанин (27. Пашко, 86), 20. Редушко (32. Задорожный, 86) - 11. Пономаренко (21. Герич, 61).

Голы: Кирикович (87) - Кремчанин (51), Саленко (83).