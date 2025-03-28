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  4. Григорчук против Ашура. Стали известны составы ЛНЗ и Полесья
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 14:30 | Обновлено 28 марта 2025, 14:33
246
0

Григорчук против Ашура. Стали известны составы ЛНЗ и Полесья

Матч начнется 28 марта в 15:30 по киевскому времени

28 марта 2025, 14:30 | Обновлено 28 марта 2025, 14:33
246
0
Григорчук против Ашура. Стали известны составы ЛНЗ и Полесья
УПЛ

В пятницу, 28 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».

ЛНЗ сейчас находится на 10-й строчке. Подопечные Романа Григорчука в прошлом туре обыграли столичный «Левый Берег» 2:0.

«Полесье» находится на 4-й позиции. Команда из Житомира в 21-м туре потерпела разгромное поражение от «Вереса» - 1:5.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Драмбаев, Путря, Дайко, Танковский, Тиль, Эйнел, Пасич, Момо, Яшари.

Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Крушинский, Гонсалвеш, Назаренко, Гуцуляк.

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Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Имад Ашур Роман Григорчук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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