Григорчук против Ашура. Стали известны составы ЛНЗ и Полесья
Матч начнется 28 марта в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 28 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».
ЛНЗ сейчас находится на 10-й строчке. Подопечные Романа Григорчука в прошлом туре обыграли столичный «Левый Берег» 2:0.
«Полесье» находится на 4-й позиции. Команда из Житомира в 21-м туре потерпела разгромное поражение от «Вереса» - 1:5.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Драмбаев, Путря, Дайко, Танковский, Тиль, Эйнел, Пасич, Момо, Яшари.
Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Крушинский, Гонсалвеш, Назаренко, Гуцуляк.
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