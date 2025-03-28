Григорчук против Ашура. Стали известны составы ЛНЗ и Полесья

В пятницу, 28 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».

ЛНЗ сейчас находится на 10-й строчке. Подопечные Романа Григорчука в прошлом туре обыграли столичный «Левый Берег» 2:0.

«Полесье» находится на 4-й позиции. Команда из Житомира в 21-м туре потерпела разгромное поражение от «Вереса» - 1:5.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Драмбаев, Путря, Дайко, Танковский, Тиль, Эйнел, Пасич, Момо, Яшари.

Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Крушинский, Гонсалвеш, Назаренко, Гуцуляк.