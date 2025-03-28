Украина. Первая лига28 марта 2025, 15:14 |
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Репетиция перед стартом. Эпицентр и Агробизнес провели спарринг
Лидеры Первой лиги сыграли контрольный матч
28 марта 2025, 15:14 |
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Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части чемпионата. В последнем контрольном матче перед стартом «Эпицентр» сыграл с «Агробизнесом».
Обе команды занимают лидирующие позиции в Первой лиге. «Эпицентр» идет на первом месте, опережая «Агробизнес» на одно очко.
Победу в товарищеском матче одержал «Эпицентр». Победу подопечным Сергея Нагорняка принес гол Андрея Ляшенко на 56-й минуте.
Контрольный матч. 28 марта
«Эпицентр» – «Агробизнес» – 1:0
Гол: Ляшенко, 56.
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