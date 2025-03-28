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Украина. Первая лига
28 марта 2025, 15:14 |
136
0

Репетиция перед стартом. Эпицентр и Агробизнес провели спарринг

Лидеры Первой лиги сыграли контрольный матч

28 марта 2025, 15:14 |
136
0
Репетиция перед стартом. Эпицентр и Агробизнес провели спарринг
ФК Эпицентр

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части чемпионата. В последнем контрольном матче перед стартом «Эпицентр» сыграл с «Агробизнесом».

Обе команды занимают лидирующие позиции в Первой лиге. «Эпицентр» идет на первом месте, опережая «Агробизнес» на одно очко.

Победу в товарищеском матче одержал «Эпицентр». Победу подопечным Сергея Нагорняка принес гол Андрея Ляшенко на 56-й минуте.

Контрольный матч. 28 марта

«Эпицентр» – «Агробизнес» – 1:0

Гол: Ляшенко, 56.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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