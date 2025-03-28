Репетиция перед стартом. Эпицентр и Агробизнес провели спарринг

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части чемпионата. В последнем контрольном матче перед стартом «Эпицентр» сыграл с «Агробизнесом».

Обе команды занимают лидирующие позиции в Первой лиге. «Эпицентр» идет на первом месте, опережая «Агробизнес» на одно очко.

Победу в товарищеском матче одержал «Эпицентр». Победу подопечным Сергея Нагорняка принес гол Андрея Ляшенко на 56-й минуте.

Контрольный матч. 28 марта

«Эпицентр» – «Агробизнес» – 1:0

Гол: Ляшенко, 56.