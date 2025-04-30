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  4. Капитан Реала летом покинет клуб. Все из-за звезды Ливерпуля
Испания
30 апреля 2025, 02:15 |
93
0

Капитан Реала летом покинет клуб. Все из-за звезды Ливерпуля

Лука Васкес готовится к уходу

30 апреля 2025, 02:15 |
93
0
Капитан Реала летом покинет клуб. Все из-за звезды Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Один из капитанов мадридского «Реала» Лукас Васкес готовится покинуть мадридский клуб летом 2025 года.

По информации Fichajes, причиной ухода воспитанника «Реала» Лукаса Васкеса является приход в команду звезды «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Таким образом, после прихода Трента и восстановления от травмы Дани Карвахаля Васкес станет лишь третьей опцией в ротации Анчелотти, что не устраивает испанского футболиста.

В этом сезоне на клубном уровне Васкес провел 46 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул ультиматум «Реалу».

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Трент Александер-Арнольд Лукас Васкес Дани Карвахаль Ла Лига сборная Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
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