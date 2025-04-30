Капитан Реала летом покинет клуб. Все из-за звезды Ливерпуля

Один из капитанов мадридского «Реала» Лукас Васкес готовится покинуть мадридский клуб летом 2025 года.

По информации Fichajes, причиной ухода воспитанника «Реала» Лукаса Васкеса является приход в команду звезды «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Таким образом, после прихода Трента и восстановления от травмы Дани Карвахаля Васкес станет лишь третьей опцией в ротации Анчелотти, что не устраивает испанского футболиста.

В этом сезоне на клубном уровне Васкес провел 46 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выдвинул ультиматум «Реалу».