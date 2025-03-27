Пушич во главе Шахтера провел 40 матчей в УПЛ

Тренер «Шахтера» Марино Пушич в последней встрече 21-го тура УПЛ против «Карпат» провел свой 40-й матч во главе донецкого клуба в украинском чемпионате.

Всего боснийский менеджер в Украинской Премьер-лиге одержал 28 побед, 7 ничьих и потерпел 5 поражений. При Пушиче «горняки» забили почти втрое больше, чем пропустили (87-30).

Всего Марино во главе донецкой команды провел 58 поединков во всех соревнованиях.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 3 поражения).