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  4. Пушич во главе Шахтера провел 40 матчей в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 20:04 |
166
0

Пушич во главе Шахтера провел 40 матчей в УПЛ

Марино достиг этой отметки в последней встрече против «Карпат»

27 марта 2025, 20:04 |
166
0
Пушич во главе Шахтера провел 40 матчей в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Тренер «Шахтера» Марино Пушич в последней встрече 21-го тура УПЛ против «Карпат» провел свой 40-й матч во главе донецкого клуба в украинском чемпионате.

Всего боснийский менеджер в Украинской Премьер-лиге одержал 28 побед, 7 ничьих и потерпел 5 поражений. При Пушиче «горняки» забили почти втрое больше, чем пропустили (87-30).

Всего Марино во главе донецкой команды провел 58 поединков во всех соревнованиях.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Марино Пушич статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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