Голкипер Александрии повторил клубное достижение семилетней давности

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков в игре 21-го тура чемпионата оформил 11-й «сухой» матч, что является лучшим показателем лиги в этом сезоне. Также Ермаков повторил клубный рекорд «Александрии» по количеству «сухих» матчей в сезоне, установленный Юрием Панькивым в кампании 2017/18

Среди лидеров по количеству матчей без пропущенных голов также входят: Дмитрий Ледвий («Рух») - 9, Александр Кемкин («Карпаты») и Дмитрий Ризнык («Шахтер») – по 8, Георгий Бущан («Динамо»), Павел Исенко («Ворскла»), Максим Механив («Левый Берег»), Иван Пахолюк («Колос») – по 7, Алексей Паламарчук («Ингулец») – 6.

В нынешнем сезоне УПЛ Георгий провел 21 поединок, пропустил 16 голов и сыграл на «ноль» в 11 случаях. «Александрия» находится на втором месте в таблице чемпионата (14 побед, 5 ничьих, 2 поражения).