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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 19:39 | Обновлено 27 марта 2025, 19:49
1251
0

Не сыграет в Кубке с Александрией. Шахтер потерял основного игрока

Конопля выбыл на 2-3 недели

27 марта 2025, 19:39 | Обновлено 27 марта 2025, 19:49
1251
0
Не сыграет в Кубке с Александрией. Шахтер потерял основного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник Шахтера Ефим Конопля, получивший травму в матче Лиги наций в сборной Украины, выбыл ориентировочно на 2-3 недели.

Игрок не поможет команде Марино Пушича в матчах УПЛ против Оболони (29 марта) и Вереса (6 апреля), а также не сыграет с Александрией в четвертьфинале Кубка Украины (2 апреля).

В нынешнем сезоне Конопля провел 20 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Шахтер в чемпионате Украины находится на третьей позиции с отставанием от Динамо и Александрии в 10 и 6 очков соответственно при игре в запасе.

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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