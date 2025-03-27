Украина. Премьер лига27 марта 2025, 19:39 | Обновлено 27 марта 2025, 19:49
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Не сыграет в Кубке с Александрией. Шахтер потерял основного игрока
Конопля выбыл на 2-3 недели
27 марта 2025, 19:39 | Обновлено 27 марта 2025, 19:49
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Защитник Шахтера Ефим Конопля, получивший травму в матче Лиги наций в сборной Украины, выбыл ориентировочно на 2-3 недели.
Игрок не поможет команде Марино Пушича в матчах УПЛ против Оболони (29 марта) и Вереса (6 апреля), а также не сыграет с Александрией в четвертьфинале Кубка Украины (2 апреля).
В нынешнем сезоне Конопля провел 20 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Шахтер в чемпионате Украины находится на третьей позиции с отставанием от Динамо и Александрии в 10 и 6 очков соответственно при игре в запасе.
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