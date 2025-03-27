Не сыграет в Кубке с Александрией. Шахтер потерял основного игрока

Защитник Шахтера Ефим Конопля, получивший травму в матче Лиги наций в сборной Украины, выбыл ориентировочно на 2-3 недели.

Игрок не поможет команде Марино Пушича в матчах УПЛ против Оболони (29 марта) и Вереса (6 апреля), а также не сыграет с Александрией в четвертьфинале Кубка Украины (2 апреля).

В нынешнем сезоне Конопля провел 20 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Шахтер в чемпионате Украины находится на третьей позиции с отставанием от Динамо и Александрии в 10 и 6 очков соответственно при игре в запасе.