ITF26 марта 2025, 22:45 | Обновлено 26 марта 2025, 22:51
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Грунтовый успех. Олейникова с победы стартовала на турнире ITF в Бразилии
Украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала турнира ITF W75
26 марта 2025, 22:45 | Обновлено 26 марта 2025, 22:51
41
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) начала с победы участие в турнире на грунте ITF W75 в Вакарии, Бразилия.
Украинка в 1/16 финала разобралась с испанкой Алисией Эрреро Линаной (WTA 582) и пробилась в следующий раунд. Следующий матч Александра проведет 27 марта с четвертым номером посева Катинкой фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна.
ITF W75, Вакария (Бразилия)
1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) – Алисия Эрреро Линана (Испания) – 6:4, 6:4
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