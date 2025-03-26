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ITF
26 марта 2025, 22:45 | Обновлено 26 марта 2025, 22:51
41
0

Грунтовый успех. Олейникова с победы стартовала на турнире ITF в Бразилии

Украинская теннисистка сыграет в 1/8 финала турнира ITF W75

26 марта 2025, 22:45 | Обновлено 26 марта 2025, 22:51
41
0
Грунтовый успех. Олейникова с победы стартовала на турнире ITF в Бразилии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) начала с победы участие в турнире на грунте ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

Украинка в 1/16 финала разобралась с испанкой Алисией Эрреро Линаной (WTA 582) и пробилась в следующий раунд. Следующий матч Александра проведет 27 марта с четвертым номером посева Катинкой фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна.

ITF W75, Вакария (Бразилия)

1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Алисия Эрреро Линана (Испания) – 6:4, 6:4

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Александра Олейникова Катинка фон Дайхманн
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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