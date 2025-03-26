Грунтовый успех. Олейникова с победы стартовала на турнире ITF в Бразилии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) начала с победы участие в турнире на грунте ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

Украинка в 1/16 финала разобралась с испанкой Алисией Эрреро Линаной (WTA 582) и пробилась в следующий раунд. Следующий матч Александра проведет 27 марта с четвертым номером посева Катинкой фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна.

ITF W75, Вакария (Бразилия)

1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Алисия Эрреро Линана (Испания) – 6:4, 6:4