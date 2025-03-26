ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера нашел клуб в Первой лиге Украины

Воспитанник донецкого «Шахтера» Владислав Нехтий подписал контракт с запорожским «Металлургом». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Сроки соглашения между футболистом и клубом пока неизвестны, также нет никакой информации о финансовых деталях соглашения.

До этого опытный футболист выступал за «Кудровку». В первой части сезона он провел 19 матчей и сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге