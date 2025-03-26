Украина. Первая лига26 марта 2025, 09:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера нашел клуб в Первой лиге Украины
Владислав Нехтий продолжит карьеру в запорожском «Металлурге»
26 марта 2025, 09:57 |
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Воспитанник донецкого «Шахтера» Владислав Нехтий подписал контракт с запорожским «Металлургом». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Сроки соглашения между футболистом и клубом пока неизвестны, также нет никакой информации о финансовых деталях соглашения.
До этого опытный футболист выступал за «Кудровку». В первой части сезона он провел 19 матчей и сделал четыре результативных передачи.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге
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Комментарии 1
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Вопрос только один: зачем лепить сердечко? Ну так обычно делают, когда любишь клуб… А тут к чему? Лепил его в кудривке, теперь в зп… Нахера? В Запорожье уже даже не смотрит этот футбол никто, бо финансируют с бюджета и играют на конторы! Никому ненужный футбол такой!
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