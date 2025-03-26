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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера нашел клуб в Первой лиге Украины
Украина. Первая лига
26 марта 2025, 09:57 |
525
1

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера нашел клуб в Первой лиге Украины

Владислав Нехтий продолжит карьеру в запорожском «Металлурге»

26 марта 2025, 09:57 |
525
1
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера нашел клуб в Первой лиге Украины
ФК Металлург З. Владислав Нехтий

Воспитанник донецкого «Шахтера» Владислав Нехтий подписал контракт с запорожским «Металлургом». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Сроки соглашения между футболистом и клубом пока неизвестны, также нет никакой информации о финансовых деталях соглашения.

До этого опытный футболист выступал за «Кудровку». В первой части сезона он провел 19 матчей и сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге

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Владислав Нехтий Шахтер Донецк Металлург Запорожье трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
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Комментарии 1
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Dfs2262ar
Вопрос только один: зачем лепить сердечко? Ну так обычно делают, когда любишь клуб… А тут к чему? Лепил его в кудривке, теперь в зп… Нахера? В Запорожье уже даже не смотрит этот футбол никто, бо финансируют с бюджета и играют на конторы! Никому ненужный футбол такой!
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