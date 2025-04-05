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Англия
05 апреля 2025, 01:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 01:42
390
1

Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины

Джек Грилиш перейдет в «Челси»

05 апреля 2025, 01:17 | Обновлено 05 апреля 2025, 01:42
390
1
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

Речь идет об английском вингере Джеке Грилише, который в 2021 году перешел в «Ман Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории клуба. Пеп не видит будущего Грилиша в клубе.

В свою очередь Грилиша летом настроен купить лондонский «Челси». Интерес к Джеку обусловлен тем, что украинский вингер Михаил Мудрик отстранен от футбола и его дальнейшая судьба пока неизвестна.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Джек Грилиш Челси дисквалификация Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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apepa
Мудрик Мишка ты где?? Не пропадай братан!
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