Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

Речь идет об английском вингере Джеке Грилише, который в 2021 году перешел в «Ман Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории клуба. Пеп не видит будущего Грилиша в клубе.

В свою очередь Грилиша летом настроен купить лондонский «Челси». Интерес к Джеку обусловлен тем, что украинский вингер Михаил Мудрик отстранен от футбола и его дальнейшая судьба пока неизвестна.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.