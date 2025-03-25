Что с основным защитником? Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ
Команда сыграет против Оболони
Шахтер объявил о том, что в состав вернулись игроки сборных и команда Марино Пушича начала подготовку к матчу чемпионата Украины против Оболони, который состоится 29 марта.
Клуб пока не сообщает о травме основного защитника Ефима Конопли, который получил повреждение в расположении сборной Украины. На фото с тренировки Шахтера Конопли не было. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить около 3-4 недель.
Шахтер в чемпионате Украины отстает от лидера Динамо на 10 очков и второй Александрии на шесть пунктов при матче в запасе.
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