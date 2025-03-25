Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что с основным защитником? Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 20:13 |
724
1

Что с основным защитником? Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ

Команда сыграет против Оболони

25 марта 2025, 20:13 |
724
1
Что с основным защитником? Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ
ФК Шахтер

Шахтер объявил о том, что в состав вернулись игроки сборных и команда Марино Пушича начала подготовку к матчу чемпионата Украины против Оболони, который состоится 29 марта.

Клуб пока не сообщает о травме основного защитника Ефима Конопли, который получил повреждение в расположении сборной Украины. На фото с тренировки Шахтера Конопли не было. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить около 3-4 недель.

Шахтер в чемпионате Украины отстает от лидера Динамо на 10 очков и второй Александрии на шесть пунктов при матче в запасе.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге
В тренерский штаб Кучера войдет экс-игрок Динамо и Металлиста
Легионер Руха: «Я самый младший в семье из 13 детей»
Шахтер Донецк Ефим Конопля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь - Шахтер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 07:48 21
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии

Президент УАФ присутствовал на матче

Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 25 марта 2025, 06:50 0
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами

Элина Свитолина и Марта Костюк проиграли свои матчи 4-го раунда

Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Футбол | 25.03.2025, 17:57
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Боливия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 25.03.2025, 20:53
Боливия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Боливия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
Футбол | 25.03.2025, 10:47
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
он уже давно не основной
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 28
Теннис
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 5
Футбол
Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»
Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»
24.03.2025, 03:07
Бокс
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем