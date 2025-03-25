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25 марта 2025, 18:11 |
417
0

ФОТО. У звезды Реала новая огненная девушка. Горячие снимки

Орельен Тчуамени – настоящий счастливчик

25 марта 2025, 18:11 |
417
0
ФОТО. У звезды Реала новая огненная девушка. Горячие снимки
Instagram. Новая девушка Тчуамени

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени, похоже, начал новые отношения.

Ходят слухи, что 25-летний футболист начал встречаться с американской инфлюенсеркой Сюзетт.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Они подписаны друг на друга в соцсетях и регулярно ставят лайки.

Также Сюзетт опубликовала фото с парнем, лицо которого было скрыто, а уже в тот же день Тчуамени поделился снимком в такой же одежде и в том же месте.

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фото Реал Мадрид Орельен Тчуамени
Максим Лапченко Источник: Instagram
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