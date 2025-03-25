Другие новости25 марта 2025, 18:11 |
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ФОТО. У звезды Реала новая огненная девушка. Горячие снимки
Орельен Тчуамени – настоящий счастливчик
25 марта 2025, 18:11 |
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Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени, похоже, начал новые отношения.
Ходят слухи, что 25-летний футболист начал встречаться с американской инфлюенсеркой Сюзетт.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Они подписаны друг на друга в соцсетях и регулярно ставят лайки.
Также Сюзетт опубликовала фото с парнем, лицо которого было скрыто, а уже в тот же день Тчуамени поделился снимком в такой же одежде и в том же месте.
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