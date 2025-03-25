ФОТО. У звезды Реала новая огненная девушка. Горячие снимки

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени, похоже, начал новые отношения.

Ходят слухи, что 25-летний футболист начал встречаться с американской инфлюенсеркой Сюзетт.

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Они подписаны друг на друга в соцсетях и регулярно ставят лайки.

Также Сюзетт опубликовала фото с парнем, лицо которого было скрыто, а уже в тот же день Тчуамени поделился снимком в такой же одежде и в том же месте.