В Первой лиге анонсировали новый формат чемпионата с сезона 2025/26

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о решении изменить формат турнира Первой лиги и вернуть более привычную схему с 16 командами, которые будут играть в два круга без разделения на группы по итогам первой части чемпионата.

Сейчас в Первой лиге 18 команд (17 с учетом Хуста, который снялся), которые по итогам первой части сезона были разделены на две группы – Чемпионскую (борьба за выход в УПЛ) и Выбывание.

«Прошлая Конференция приняла решение, что с сезона-2025/26 переходим в классический формат: в Первой лиге будет 16 команд, два круга. Но окончательное решение клубы Первой лиги примут на ближайшей Конференции», – сказал Каденко.

Пока нет информации, сколько команд с таким форматом будут выходить в УПЛ. Сейчас топ-2 клуба получают прямую путевку в элиту, а еще две команды играют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.