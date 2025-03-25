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Украина. Первая лига
25 марта 2025, 17:45 | Обновлено 25 марта 2025, 18:02
869
5

В Первой лиге анонсировали новый формат чемпионата с сезона 2025/26

Стандартные два круга для 16 команд

25 марта 2025, 17:45 | Обновлено 25 марта 2025, 18:02
869
5
В Первой лиге анонсировали новый формат чемпионата с сезона 2025/26
ФК Металлист 1925

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о решении изменить формат турнира Первой лиги и вернуть более привычную схему с 16 командами, которые будут играть в два круга без разделения на группы по итогам первой части чемпионата.

Сейчас в Первой лиге 18 команд (17 с учетом Хуста, который снялся), которые по итогам первой части сезона были разделены на две группы – Чемпионскую (борьба за выход в УПЛ) и Выбывание.

«Прошлая Конференция приняла решение, что с сезона-2025/26 переходим в классический формат: в Первой лиге будет 16 команд, два круга. Но окончательное решение клубы Первой лиги примут на ближайшей Конференции», – сказал Каденко.

Пока нет информации, сколько команд с таким форматом будут выходить в УПЛ. Сейчас топ-2 клуба получают прямую путевку в элиту, а еще две команды играют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Каденко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ПФЛ
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Комментарии 5
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Victor673256ua
А чим цей варіант поганий. ПФЛ можна міняти формати і частіше, імітуючи бурхливу діяльність
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0
Фанькин кот
Могут и не поддержать новый формат. Этот уже прижился и в нём есть свои "изюминки". Особенно игры лидеров за повышение в классе.
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0
apepa
Это лучше формат чем был когда делили на две группы. Но харьковским командам это пофигу. Обе они уже в УПЛ!
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0
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