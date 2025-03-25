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Товарищеские матчи
25 марта 2025, 16:36 | Обновлено 25 марта 2025, 17:16
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ВИДЕО. Разобрался. Вьюнник открыл счет в матче против Польши U-21

Украинская молодежка отличилась голом на 18-й минуте

25 марта 2025, 16:36 | Обновлено 25 марта 2025, 17:16
400
0
ВИДЕО. Разобрался. Вьюнник открыл счет в матче против Польши U-21
УАФ. Богдан Вьюнник

Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.

25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) играет контрольный поединок с командой Польши U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте украинцам удалось выйти вперед – голом отметился форвард гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник. После смещения с фланга он пробил в ближний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Разобрался. Вьюнник открыл счет в матче против Польши U-21

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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