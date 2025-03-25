Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.

25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) играет контрольный поединок с командой Польши U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте украинцам удалось выйти вперед – голом отметился форвард гданьской «Лехии» Богдан Вьюнник. После смещения с фланга он пробил в ближний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Разобрался. Вьюнник открыл счет в матче против Польши U-21