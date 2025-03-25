Воспользовались паузой. Кривбасс сыграл товарняк между двумя составами
Юрий Вернидуб разделил команду на первый и второй состав
24 марта криворожский «Кривбасс» провел клубный товарищеский матч в формате трех таймов по 20 минут.
Главный тренер команды Юрий Вернидуб просмотрел новичков Фердинанда Икенну и Яна Юрчецу. Также свой шанс получили молодые воспитанники клуба.
Команды забили восемь голов на двоих, а убедительную победу праздновали криворожане в белой форме - 6:2.
В товарищеском матче не приняли участие Медоса, Соса и Кузык, которые были задействованы в матчах сборных.
Среди молодых футболистов в составе «Кривбасса» отличились Матвей Боднар, Владимир Мулык, Тимур Бутенко и Алексей Пличко.
Товарищеский матч. 24 марта
Кривбасс (белые) – Кривбасс (красные) – 6:2
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