Воспользовались паузой. Кривбасс сыграл товарняк между двумя составами

24 марта криворожский «Кривбасс» провел клубный товарищеский матч в формате трех таймов по 20 минут.

Главный тренер команды Юрий Вернидуб просмотрел новичков Фердинанда Икенну и Яна Юрчецу. Также свой шанс получили молодые воспитанники клуба.

Команды забили восемь голов на двоих, а убедительную победу праздновали криворожане в белой форме - 6:2.

В товарищеском матче не приняли участие Медоса, Соса и Кузык, которые были задействованы в матчах сборных.

Среди молодых футболистов в составе «Кривбасса» отличились Матвей Боднар, Владимир Мулык, Тимур Бутенко и Алексей Пличко.

Товарищеский матч. 24 марта

Кривбасс (белые) – Кривбасс (красные) – 6:2