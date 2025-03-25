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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 16:30 | Обновлено 25 марта 2025, 16:31
41
0

Воспользовались паузой. Кривбасс сыграл товарняк между двумя составами

Юрий Вернидуб разделил команду на первый и второй состав

25 марта 2025, 16:30 | Обновлено 25 марта 2025, 16:31
41
0
Воспользовались паузой. Кривбасс сыграл товарняк между двумя составами
ФК Кривбасс

24 марта криворожский «Кривбасс» провел клубный товарищеский матч в формате трех таймов по 20 минут.

Главный тренер команды Юрий Вернидуб просмотрел новичков Фердинанда Икенну и Яна Юрчецу. Также свой шанс получили молодые воспитанники клуба.

Команды забили восемь голов на двоих, а убедительную победу праздновали криворожане в белой форме - 6:2.

В товарищеском матче не приняли участие Медоса, Соса и Кузык, которые были задействованы в матчах сборных.

Среди молодых футболистов в составе «Кривбасса» отличились Матвей Боднар, Владимир Мулык, Тимур Бутенко и Алексей Пличко.

Товарищеский матч. 24 марта

Кривбасс (белые) – Кривбасс (красные) – 6:2

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Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Юрий Вернидуб
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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