Чемпионат Европы25 марта 2025, 15:50 | Обновлено 25 марта 2025, 15:51
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Известен состав сборной Украины U-17 на матч отбора в Евро со Словакией
Поединок начнется 25 марта в 16:30
25 марта 2025, 15:50 | Обновлено 25 марта 2025, 15:51
139
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Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проведет матч 3-го тура во втором раунде отбора к Евро-2025 U-17.
25 марта в 16:30 начнется поединок между командами Словакия U-17 и Украины U-17 в хорватском Сесвете.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра 3-го тура между Украиной и Словакией определит, какая сборная вылетит из Лиги A. Сине-желтых в этом матче устраивает и ничья.
Состав сборной Украины U-17 на матч со Словакией U-17:
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