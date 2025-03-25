Известен состав сборной Украины U-17 на матч отбора в Евро со Словакией

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проведет матч 3-го тура во втором раунде отбора к Евро-2025 U-17.

25 марта в 16:30 начнется поединок между командами Словакия U-17 и Украины U-17 в хорватском Сесвете.

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Игра 3-го тура между Украиной и Словакией определит, какая сборная вылетит из Лиги A. Сине-желтых в этом матче устраивает и ничья.

Состав сборной Украины U-17 на матч со Словакией U-17: