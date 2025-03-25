Другие новости25 марта 2025, 15:20 |
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3
ФОТО. Жена украинского футболиста опубликовала откровенный снимок
Катерина Кирюханцева продемонстрировала свою фигуру
25 марта 2025, 15:20 |
1952
3
Катерина Кирюханцева привлекла внимание соцсетей откровенным снимком.
Жена футболиста луганской «Зари» Игоря Кирюханцева поделилась в Instagram фото с семейного уикенда.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Среди них выделяется одно — самое откровенное. На нем Катерина почти голая, в прозрачном фиолетовом нижнем белье.
Также девушка опубликовала ряд милых семейных фото с совместного отдыха из Sobi Club.
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Комментарии 3
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