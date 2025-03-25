ФОТО. Жена украинского футболиста опубликовала откровенный снимок

Катерина Кирюханцева привлекла внимание соцсетей откровенным снимком.

Жена футболиста луганской «Зари» Игоря Кирюханцева поделилась в Instagram фото с семейного уикенда.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди них выделяется одно — самое откровенное. На нем Катерина почти голая, в прозрачном фиолетовом нижнем белье.

Также девушка опубликовала ряд милых семейных фото с совместного отдыха из Sobi Club.