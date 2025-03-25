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25 марта 2025, 15:20 |
1952
3

ФОТО. Жена украинского футболиста опубликовала откровенный снимок

Катерина Кирюханцева продемонстрировала свою фигуру

25 марта 2025, 15:20 |
1952
3
ФОТО. Жена украинского футболиста опубликовала откровенный снимок
Instagram. Катерина Кирюханцева

Катерина Кирюханцева привлекла внимание соцсетей откровенным снимком.

Жена футболиста луганской «Зари» Игоря Кирюханцева поделилась в Instagram фото с семейного уикенда.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди них выделяется одно — самое откровенное. На нем Катерина почти голая, в прозрачном фиолетовом нижнем белье.

Также девушка опубликовала ряд милых семейных фото с совместного отдыха из Sobi Club.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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olex.mykhailov
І чому вони всі на одне обличчя, немов їх на одній фабриці виготовляють?
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+2
Gargantua81
раньше другие места в таких случаях прикрывали
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-1
ПУМОЧКУ В ДЫРОЧКУ👉👌😋
Туго у Пумы в попе
Ответить
-3
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