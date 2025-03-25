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25 марта 2025, 15:14 |
54
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 марта 2025, 15:14 |
54
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Израиль – Норвегия

Ggbet 5.25 – 4.20 – 1.63

21:45 Лихтенштейн – Казахстан

Ggbet 10.50 – 4.60 – 1.35

02:00 Аргентина – Бразилия

Ggbet 2.44 – 2.99 – 3.68

02:00 Чили – Эквадор

Ggbet 2.90 – 3.07 – 2.90

КИБЕРСПОРТ

15:30 Falcons – Team Tidebound

Ggbet 1.46 – 2.74

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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