Другие новости25 марта 2025, 15:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 марта 2025, 15:14 |
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Во вторник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Израиль – Норвегия
21:45 Лихтенштейн – Казахстан
02:00 Аргентина – Бразилия
02:00 Чили – Эквадор
КИБЕРСПОРТ
15:30 Falcons – Team Tidebound
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