СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта

Во вторник, 25 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Израиль – Норвегия

5.25 – 4.20 – 1.63

21:45 Лихтенштейн – Казахстан

10.50 – 4.60 – 1.35

02:00 Аргентина – Бразилия

2.44 – 2.99 – 3.68

02:00 Чили – Эквадор

2.90 – 3.07 – 2.90

КИБЕРСПОРТ

15:30 Falcons – Team Tidebound

1.46 – 2.74