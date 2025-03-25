Хаби Алонсо хочет тренировать Беллингема. Но не в составе Реала

Леверкузенский «Байер» интересуется английским полузащитником «Сандерленда» Джобом Беллингемом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в подписании 19-летнего футболиста, который является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема, заинтересован лично главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Джоб Беллингем провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо отказался возглавлять мадридский «Реал».