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  4. Хаби Алонсо хочет тренировать Беллингема. Но не в составе Реала
Германия
25 марта 2025, 15:24 |
760
0

Хаби Алонсо хочет тренировать Беллингема. Но не в составе Реала

Младший брат Джуда, Джоб, может перейти в «Байер»

25 марта 2025, 15:24 |
760
0
Хаби Алонсо хочет тренировать Беллингема. Но не в составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Леверкузенский «Байер» интересуется английским полузащитником «Сандерленда» Джобом Беллингемом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в подписании 19-летнего футболиста, который является братом звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема, заинтересован лично главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо.

В сезоне 2024/25 Джоб Беллингем провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо отказался возглавлять мадридский «Реал».

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Джоб Беллингем Джуд Беллингем Хаби Алонсо Байер Сандерленд чемпионат Англии по футболу Чемпионшип трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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