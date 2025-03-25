Сборная УКРАИНЫ25 марта 2025, 13:11 | Обновлено 25 марта 2025, 15:09
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Объявлен состав сборной Украины U-20 на товарищеский матч с Норвегией U-20
Поединок начнется 25 марта в 14:00
25 марта 2025, 13:11 | Обновлено 25 марта 2025, 15:09
469
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Во вторник, 25 марта, сборная Украины U-20 проведет контрольный поединок против сверстников из Норвегии в рамках учебно-тренировочного сбора.
Состоится матч в Турции, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Перед началом встречи тренерский штаб обнародовал стартовый состав на игру.
Перед этим матчем молодежка сборной Украины в товарищеском поединке одолела сборную Северной Ирландии U-21 со счетом 1:0.
Состав сборной Украины U-20 на матч с Норвегией U-20:
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