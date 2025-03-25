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  4. Реал решил продать игрока-сенсацию ради юной звезды АПЛ
Испания
25 марта 2025, 17:47 |
805
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Реал решил продать игрока-сенсацию ради юной звезды АПЛ

Рауль Асенсио уйдет из клуба, если «сливочные» подпишут Дина Хейсена из «Борнмута»

25 марта 2025, 17:47 |
805
0
Реал решил продать игрока-сенсацию ради юной звезды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, если королевский клуб подпишет 19-летнего футболиста, то им придется продать собственного воспитанника Рауля Асенсио, который по ходу сезона неожиданно ворвался в первую команду «сливочных».

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что от идеи подписания Дина Хейсена отказалась «Барселона».

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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