Реал решил продать игрока-сенсацию ради юной звезды АПЛ

Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, если королевский клуб подпишет 19-летнего футболиста, то им придется продать собственного воспитанника Рауля Асенсио, который по ходу сезона неожиданно ворвался в первую команду «сливочных».

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что от идеи подписания Дина Хейсена отказалась «Барселона».