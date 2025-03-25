Реал решил продать игрока-сенсацию ради юной звезды АПЛ
Рауль Асенсио уйдет из клуба, если «сливочные» подпишут Дина Хейсена из «Борнмута»
Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хейсеном, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, если королевский клуб подпишет 19-летнего футболиста, то им придется продать собственного воспитанника Рауля Асенсио, который по ходу сезона неожиданно ворвался в первую команду «сливочных».
В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что от идеи подписания Дина Хейсена отказалась «Барселона».
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