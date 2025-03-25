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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 10:23 | Обновлено 25 марта 2025, 12:00
292
0

Стало известно, где пройдет матч УПЛ между командами Ингулец и Верес

Игра состоится 28 марта в 13:00 на стадионе Горняк в Кривом Роге

25 марта 2025, 10:23 | Обновлено 25 марта 2025, 12:00
292
0
Стало известно, где пройдет матч УПЛ между командами Ингулец и Верес
Instagram. Стадион Горняк

Поединок УПЛ между командами «Ингулец» и «Верес» будет проведен на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Матч 22-го тура УПЛ, по официальным данным, запланирован на пятницу, 28 марта, игра начнется в 13:00.

Команда Василия Кобина с 15 очками занимает последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ. «Верес» под руководством Олега Шандрука идет на 8-й позиции (28 очков).

«Ингулец» не проводил официальных матчей в Петрово с 24 мая 2024 года, когда команда одолела «Карпаты» и стала чемпионом Первой лиги.

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Ингулец - Верес Ингулец Верес Ровно Украинская Премьер-лига стадион Горняк Кривой Рог чемпионат Украины по футболу перенос матчей
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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