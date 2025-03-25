Стало известно, где пройдет матч УПЛ между командами Ингулец и Верес

Поединок УПЛ между командами «Ингулец» и «Верес» будет проведен на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Матч 22-го тура УПЛ, по официальным данным, запланирован на пятницу, 28 марта, игра начнется в 13:00.

Команда Василия Кобина с 15 очками занимает последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ. «Верес» под руководством Олега Шандрука идет на 8-й позиции (28 очков).

«Ингулец» не проводил официальных матчей в Петрово с 24 мая 2024 года, когда команда одолела «Карпаты» и стала чемпионом Первой лиги.