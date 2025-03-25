Украина. Премьер лига25 марта 2025, 10:23 | Обновлено 25 марта 2025, 12:00
292
0
Стало известно, где пройдет матч УПЛ между командами Ингулец и Верес
Игра состоится 28 марта в 13:00 на стадионе Горняк в Кривом Роге
25 марта 2025, 10:23 | Обновлено 25 марта 2025, 12:00
292
0
Поединок УПЛ между командами «Ингулец» и «Верес» будет проведен на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Матч 22-го тура УПЛ, по официальным данным, запланирован на пятницу, 28 марта, игра начнется в 13:00.
Команда Василия Кобина с 15 очками занимает последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ. «Верес» под руководством Олега Шандрука идет на 8-й позиции (28 очков).
«Ингулец» не проводил официальных матчей в Петрово с 24 мая 2024 года, когда команда одолела «Карпаты» и стала чемпионом Первой лиги.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2025, 08:27 3
Голкипером интересуется «Галатасарай» и «МЮ»
Футбол | 25 марта 2025, 10:47 1
Илья пошел к жене Ангелине
Футбол | 24.03.2025, 11:27
Футбол | 24.03.2025, 13:21
Футбол | 25.03.2025, 09:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2025, 07:15 10
23.03.2025, 23:41 393
24.03.2025, 03:45 1
24.03.2025, 21:14 24
Футбол
24.03.2025, 10:57 2
24.03.2025, 03:07