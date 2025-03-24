24 марта в 21:45 в Лондоне состоится матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии будет принимать команду Латвии на стадионе «Уэмбли».

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В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

Коуч английской сборной Томас Тухель определился со стартовым составом команды.

Тухель назвал состав Англии на матч отбора к ЧМ против команды Латвии