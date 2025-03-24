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Чемпионат мира
24 марта 2025, 20:53 | Обновлено 24 марта 2025, 21:01
63
0

Тухель назвал состав Англии на матч отбора к ЧМ против команды Латвии

24 марта в 21:45 в Лондоне состоится матч 2-го тура отбора к чемпионату мира

24 марта 2025, 20:53 | Обновлено 24 марта 2025, 21:01
63
0
Тухель назвал состав Англии на матч отбора к ЧМ против команды Латвии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

24 марта в 21:45 в Лондоне состоится матч 2-го тура отбора к чемпионату мира 2026.

Сборная Англии будет принимать команду Латвии на стадионе «Уэмбли».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В группе K также выступают сборные Сербии, Албании и Андорры.

Коуч английской сборной Томас Тухель определился со стартовым составом команды.

Тухель назвал состав Англии на матч отбора к ЧМ против команды Латвии

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сборная Англии по футболу сборная Латвии по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы Томас Тухель
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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