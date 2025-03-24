ФОТО. «Начинаем новый путь». Судаков отреагировал на поражение Украины

Хавбек Шахтера Георгий Судаков на странице Instagram оценил поражение Украины от борной Бельгии 0:3 в ответном матче плей-офф Лиги наций.

«История не знает слова «если бы». Команда! Начинаем новый путь», – написал Судаков.

Георгий принял участи в обоих матчах с Бельгией, результативными действиями не отметился.

Летом у команды Сергея Реброва уже запланированы два контрольных матча в Канаде, а в сентябре Украина стартует в отборе ЧМ-2026 матчами с Францией и Азербайджаном.