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  4. ФОТО. «Начинаем новый путь». Судаков отреагировал на поражение Украины
Лига наций
24 марта 2025, 19:22 | Обновлено 24 марта 2025, 19:44
1492
5

ФОТО. «Начинаем новый путь». Судаков отреагировал на поражение Украины

Игрок коротко оценил неудачу в матче плей-офф

24 марта 2025, 19:22 | Обновлено 24 марта 2025, 19:44
1492
5
ФОТО. «Начинаем новый путь». Судаков отреагировал на поражение Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Шахтера Георгий Судаков на странице Instagram оценил поражение Украины от борной Бельгии 0:3 в ответном матче плей-офф Лиги наций.

«История не знает слова «если бы». Команда! Начинаем новый путь», – написал Судаков.

Георгий принял участи в обоих матчах с Бельгией, результативными действиями не отметился.

Летом у команды Сергея Реброва уже запланированы два контрольных матча в Канаде, а в сентябре Украина стартует в отборе ЧМ-2026 матчами с Францией и Азербайджаном.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Бельгия - Украина Лига наций сборная Бельгии по футболу фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перець
Прям з вчорашнього матчу 
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК ТИ ЛУДШИЙ БЫЛА БЫ АДИНАДЦИТЬ  ВЕЛИКИХ И МАГУЧИЙ ЖОРЕКАВ БЫЛА ВЕЛИКАКАЯ И МАГУЧАЯ ПАБЕДА АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ 
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0
Crassus1
как самурай - главное не цель, а путь
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0
Saar
пиздуй у Верес , а не в Наполі!
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0
Yeger
Наша мета - 2032!!!!
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-1
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