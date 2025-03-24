СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта

В понедельник, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Литва – Финляндия

3.74 – 3.10 – 2.21

21:45 Англия – Латвия

1.02 – 22.00 – 60.00

21:45 Польша – Мальта

1.19 – 7.10 – 16.00

ТЕННИС

22:00 Марта Костюк – Джессика Пегула

2.67 – 1.48

02:30 Элина Свитолина – Ига Свентек

4.01 – 1.25

КИБЕРСПОРТ

17:00 Eternal Fire – NaVi

2.10 – 1.75