Другие новости24 марта 2025, 17:07 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 марта 2025, 17:07 |
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В понедельник, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Литва – Финляндия
21:45 Англия – Латвия
21:45 Польша – Мальта
ТЕННИС
22:00 Марта Костюк – Джессика Пегула
02:30 Элина Свитолина – Ига Свентек
КИБЕРСПОРТ
17:00 Eternal Fire – NaVi
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