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24 марта 2025, 17:07 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 марта 2025, 17:07 |
62
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 24 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Литва – Финляндия

Ggbet 3.74 – 3.10 – 2.21

21:45 Англия – Латвия

Ggbet 1.02 – 22.00 – 60.00

21:45 Польша – Мальта

Ggbet 1.19 – 7.10 – 16.00

ТЕННИС

22:00 Марта Костюк – Джессика Пегула

Ggbet 2.67 – 1.48

02:30 Элина Свитолина – Ига Свентек

Ggbet 4.01 – 1.25

КИБЕРСПОРТ

17:00 Eternal Fire – NaVi

Ggbet 2.10 – 1.75

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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