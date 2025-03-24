Бенефис Бруниньо. Карпаты в спарринге обыграли тернопольскую Ниву

«Карпаты» во время международной паузы провели контрольный поединок. Соперником клуба УПЛ стала тернопольськая «Нива».

«Карпаты» контролировали мяч, но до опасных моментов у ворот «Нивы» дело доходило нечасто. Открыть счет подопечные Владислава Лупашко смогли лишь на 76-й минуте. Бруниньо навесил с правого фланга, а Ян Костенко сыграл на опережение на ближней штанге и в касание переправил мяч в сетку.

В концовке матча «Карпаты» забили еще дважды. Сначала Бруниньо отдал передачу на Фабиано, и тот обводным ударом из-за пределов штрафной попал в угол ворот «Нивы». А на 90-й минуте Бруниньо ворвался в штрафную и с острого угла сильно пробил в цель.

Контрольный матч. 23 марта, Львов, стадион «Украина»

«Карпаты» – «Нива» Тернополь – 3:0

Голы: Костенко, 76, Фабиано, 86, Бруниньо, 90.

«Карпаты»: Кинарейкин (Кемкин, 46), Полегенько (Резник, 80), Клименко, Жан Педрозу (Цимбалистый, 76), Стецьков, Танда (Альварес, 46), Очеретько (Лехов, 80), Чачуа (Луіс Яно, 69), Пидлепенець (Фабиано, 59), Квасница (Бруниньо, 46), Игорь Невес (Костенко, 59).

«Нива»: Ольховый, Мудрый, Демиденко, Слотюк, Михальчук, Давыдов, В. Михайлив, Сидун, Посевкин, Вышинский, Галадей.

На замену выходили: Бац, Паламарчук, Михайлив Ю., Герега, Михайленко, Кицун, Дударев, Бей, Напуда.