Разошлись миром. Ворскла и Горняк-Спорт провели спарринг

Полтавская «Ворскла» с пользой провела международную паузу. Команда Юрия Максимова в Горишних Плавнях провела товарищеский матч с клубом «Горняк-Спорт».

«Горняк-Спорт» готовится ко второй части чемпионата Второй Лиги. Команды выступает в группе Б. В первой части сезона «Горняк- Спорт» в 12 матчах набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья, 5 поражений) и в турнирной таблице занимает четвертое место.

Матч между представителем УПЛ и командой Второй лиги завершился нулевой ничьей. «Ворскла» смогла забить, но Владислав Островский находился в офсайде, что и зафиксировал арбитр.

Контрольный матч. 23 марта

«Горняк Спорт» – «Ворскла» – 0:0

«Ворскла»: Ющишин, Павлюк, Хрипчук, Нестеренко, Кане, Челядин, Авдили, Иеде, Мякушко, Ндукве, Островский.

На замену выходили: Домолега, Бацула, Пердута, Малыш, Салабай, Кулач.