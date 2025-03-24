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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 15:52 |
66
0

Разошлись миром. Ворскла и Горняк-Спорт провели спарринг

«Ворскла» сыграла контрольный матч с командой Второй лиги

24 марта 2025, 15:52 |
66
0
Разошлись миром. Ворскла и Горняк-Спорт провели спарринг
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» с пользой провела международную паузу. Команда Юрия Максимова в Горишних Плавнях провела товарищеский матч с клубом «Горняк-Спорт».

«Горняк-Спорт» готовится ко второй части чемпионата Второй Лиги. Команды выступает в группе Б. В первой части сезона «Горняк- Спорт» в 12 матчах набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья, 5 поражений) и в турнирной таблице занимает четвертое место.

Матч между представителем УПЛ и командой Второй лиги завершился нулевой ничьей. «Ворскла» смогла забить, но Владислав Островский находился в офсайде, что и зафиксировал арбитр.

Контрольный матч. 23 марта

«Горняк Спорт» – «Ворскла» – 0:0

«Ворскла»: Ющишин, Павлюк, Хрипчук, Нестеренко, Кане, Челядин, Авдили, Иеде, Мякушко, Ндукве, Островский.

На замену выходили: Домолега, Бацула, Пердута, Малыш, Салабай, Кулач.

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Ворскла Полтава Горняк-Спорт товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Ворскла
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