Другие новости24 марта 2025, 01:19 |
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ФОТО. Очень горячо! Сестра украинского футболиста – на обложке журнала
Мария Будко продолжает набирать популярности
24 марта 2025, 01:19 |
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Мария Будко снялась для популярного нью-йоркского журнала Artells и поделилась новыми кадрами в Instagram.
Украинская хоккеистка и сестра полузащитника АЗ U-19 Богдана Будка теперь покоряет американский моделинг.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мария отметила, что журнал наконец нашел идеальную обложку.
«Когда листаешь страницу и видишь себя», – подписала публикацию Мария.
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