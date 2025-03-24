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24 марта 2025, 01:19 |
459
0

ФОТО. Очень горячо! Сестра украинского футболиста – на обложке журнала

Мария Будко продолжает набирать популярности

24 марта 2025, 01:19 |
459
0
ФОТО. Очень горячо! Сестра украинского футболиста – на обложке журнала
Instagram. Мария Будко

Мария Будко снялась для популярного нью-йоркского журнала Artells и поделилась новыми кадрами в Instagram.

Украинская хоккеистка и сестра полузащитника АЗ U-19 Богдана Будка теперь покоряет американский моделинг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария отметила, что журнал наконец нашел идеальную обложку.

«Когда листаешь страницу и видишь себя», – подписала публикацию Мария.

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фото Богдан Будко lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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