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Лига наций
24 марта 2025, 00:09 | Обновлено 24 марта 2025, 00:12
1795
10

Сергей РЕБРОВ: «Я не знаю, когда произошел переломный момент»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение команде Бельгии

24 марта 2025, 00:09 | Обновлено 24 марта 2025, 00:12
1795
10
Сергей РЕБРОВ: «Я не знаю, когда произошел переломный момент»
MEGOGO. Сергей Ребров

23 марта сборная Украина потерпела поражение от сборной Бельгии со счетом 0:3 в ответном матче плей-офф Лиги наций A/B.

По сумме двух поединка сине-желтые уступили 2:3 и в следующем сезоне будут выступать в Дивизионе B.

После завершения встречи наставник украинской команды Сергей Ребров дал комментарии во время флеш-интервью:

– Я считаю, сегодня мы не заслуживали победы. Мы должны били играть с мячом, мы должны были играть вперед, но, к сожалению, мы играли против соперника, который был очень агрессивен сегодня. Я думаю, что соперник намного лучше контролировал мяч, чем в первой игре.

– В чем соперник прибавил?

– Добавил в агрессии, в желании, в прессинге, во всех компонентах добавил.

– Когда произошел вот этот переломный момент?

– Я не знаю. В первом тайме мы оборонялись очень низким блоком, но почти ничего не дали создать соперник. Но во втором тайме... Мы играем через два дня, многим игрокам, которые играли в первой игре 90 минуты, было достаточно тяжело, поэтому в конце встречи была усталость.

– Могли ли активнее играть на атаку?

– Да, могли и пытались, но, к сожалению, не сыграли. Как я говорил, мы играли против сильного соперника. Сборная Бельгии это действительно топ-соперник. Сегодня они это доказали.

– Стоит ли делать из того, что мы не вышли в Дивизион А, какую-то трагедию? Или все же, наша главная задача - это выйти на чемпионат мира?

– Сейчас после игры все расстроены, все считают, что это трагедия, но посмотрим завтра. Да, я считаю, что очень важно подготовиться к отборочному циклу. Сейчас у нас есть две товарищеские встречи, где мы можем проверить кандидатов и все, больше ничего нет. Поэтому задача – попасть на чемпионат мира. И мы будем готовиться к отборочным встречам.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Richard Lewis
Ну дійсно, звідки йому такі дрібниці знати? Він же просто тренер збірної, а не експерт з переломних моментів
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+9
Dmitry Shevchenko
Вацко и Циганик фас! Разорвите его на тряпки
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
BATI-GOOOOOL
Він стався з першої хвилини гри,коли ти обрав АВТОБУС....Вже було понятно що рано чи пізно голи полетять...
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+5
valerafan1
Сьогодні ця збірна нагадила всим вболівальникам України. Радості і так немає, так ці лацюги добили до дна.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Istm
Підкажу: коли тебе призначили тренером.
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+1
LexХХХ
С.ка... Важко їм грати через два дні🤬🤬🤬 А бельгійці не в таких же умовах були?🤬🤬🤬
Ответить
0
tato88
А бельгійці 7 днів відпочивали?
Ответить
0
Demid Romanchik
Спасибо тренер.За аргументы..Как убрать с себя чувство вины после его комментариев?
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0
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